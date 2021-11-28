В Первомайском округе Мурманска появился догхантер

От рук неизвестного догхантера погибли три собаки. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Жителей Первомайского округа Мурманска предупреждают о догхантере, который разбрасывает отравленную еду вблизи жилых домов. Колбасу с ядом видели у домов №№ 40 и 56 на улице Героев Рыбачьего.

- Погибли уже три собаки. Может, и больше. В том числе и домашняя собачка-инвалид. Будьте бдительны, предупредите знакомых. Могут пострадать ваши питомцы и, не дай бог, дети, - написала в "ВКонтакте" Татьяна Косякова.

Также северяне сообщают, что отравленную еду видели на улице Капитана Орликовой.

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