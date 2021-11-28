Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

Морозы останутся в Мурманской области до начала декабря. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Конец ноября в Мурманской области выдался морозным. И пока морозы уходить из региона не собираются.

- По данным ФГБУ Мурманское УГМС, в течение 29 ноября по Мурманской области ожидается холодная погода с преобладающей температурой воздуха -25-30°. Будьте внимательны и осторожны! - предупредили в МЧС по Мурманской области.

Потепление в регионе ожидается только после 1 декабря.

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