Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

Морозы останутся в Мурманской области до начала декабря.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Конец ноября в Мурманской области выдался морозным. И пока морозы уходить из региона не собираются.
- По данным ФГБУ Мурманское УГМС, в течение 29 ноября по Мурманской области ожидается холодная погода с преобладающей температурой воздуха -25-30°. Будьте внимательны и осторожны! - предупредили в МЧС по Мурманской области.
Потепление в регионе ожидается только после 1 декабря.
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