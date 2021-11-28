Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-25°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 ноября 2021 12:58

Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

29 ноября ожидается до -30
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Морозы останутся в Мурманской области до начала декабря.

Морозы останутся в Мурманской области до начала декабря.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Конец ноября в Мурманской области выдался морозным. И пока морозы уходить из региона не собираются.

- По данным ФГБУ Мурманское УГМС, в течение 29 ноября по Мурманской области ожидается холодная погода с преобладающей температурой воздуха -25-30°. Будьте внимательны и осторожны! - предупредили в МЧС по Мурманской области.

Потепление в регионе ожидается только после 1 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области восемь медработников умерли от коронавируса с начала пандемии. Их семьи получили страховые выплаты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru