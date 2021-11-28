Бизнес-омбудсменом в Мурманской области может стать Максим Белов

Максим Белов стал кандидатом на должность бизнес-омбудсмена.

В Мурманской области уже несколько месяцев не могут найти уполномоченного по правам предпринимателей. Но теперь на эту должность появилась реальная кандидатура.

- На заседании совета по малому и среднему предпринимательству по выбору уполномоченного по правам предпринимателей большинством голосов - 26 против 4, кандидатом на роль защитника бизнеса стал Максим Белов. Теперь его кандидатуру рассмотрят в Мурманской областной Думе, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: ранее Максим Белов был депутатом регионального парламента.

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