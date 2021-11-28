В одном из магазинов Мурманска продают саранчу с зеленью

Мурманчанин нашел укроп с саранчой. Фото: vk.com/i.murmansk

Товары в магазине стоит проверять не только на срок годности. В этом на собственном примере убедился житель Мурманска, который в упаковке укропа в сетевом магазине нашел сюрприз в виде саранчи.

- Вот такая прелесть попалась в пачке укропа. Везение или неудача - каждый решит по-своему. Главное, что высока вероятность натуральности укропа, - написал анонимный автор в группе "Мурманск".

В комментариях пошутили, что это белковая добавка к зелени.

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