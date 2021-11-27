За сутки в Мурманской области 230 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 16 587 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 27 ноября 2021 года, за последние сутки 230 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 85 886 человек, количество летальных исходов - 2535 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+116, всего 40963), Кандалакшский район (+24, всего 6443) и Североморск (+25, всего 7486).

Выздоровели 66 764 северянина, на лечении остаются 16 587 пациентов.

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