В Мурманске хотят построить закрытую ледовую арену

Проект разрабатывается при участии ММТП и правительства Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

27 ноября на стадионе «Строитель» в Мурманске хоккейный клуб «Мурман» провел первую домашнюю игру. Соперник был сильный - «Волга» из Ульяновска.

Одно из главных преимуществ этой команды - наличие своей ледовой арены, где можно тренироваться и летом.

В Мурманске хоккеисты напрямую зависят от погоды. Как показала практика прошлых лет: если поздняя осень и начало зимы отличаются плюсовой температурой, то домашние матчи надо переносить, как и тренировки.

- Нам очень нужна собственная закрытая ледовая арена, чтобы было где тренироваться с лета. Это непростой и затратный вопрос, но он прорабатывается, - рассказал член Исполкома Федерации хоккея с мячом России и президента хоккейного клуба «Мурман» Александр Масько.

Проект разрабатывается при участии ММТП и правительства Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru