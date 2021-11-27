Блогер из США поделился впечатлениями от поездки в Мурманскую область

Фото: скрин видео/www.youtube.com/c/ByForeigners/

На YouTube-канале "By Foreigners", где показывают Россию глазами иностранца, вышел выпуск про Мурманскую область.

- Простой вопрос: Что можно увидеть за четыре дня в Мурманске? Ну, например, край света, памятник Алеше, новомодный глэмпинг, потрясающую природу, которая сносит башню, оленей и даже северное сияние. И еще десятки разных мест! - говорится в описании к ролику.

Блогера из США Башира Дуду не оставили равнодушным северные красоты, достопримечательности и арктическая кухня . Он был впечатлен!

- Это были незабываемые моменты, я испытал хорошие эмоции, удивление. Я бы посоветовал каждому человеку приехать сюда, - отметил он.

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