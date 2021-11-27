«Я тебя сейчас порешу!»: житель Росляково ходил на грабежи с ножом и шприцом

Суд признал северянина виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 161 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Мурманска рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего ранее жителя района Росляково. Мужчина грабил магазины и угрожал расправой сотрудникам.

Так, в апреле этого года мужчина открыто похитил две бутылки водки в магазине одной из торговых сетей и скрылся. В этот же день у отделения почты, после неудачной попытки позвонить по таксофону, он начал ломать аппарат.

- Когда вышедшая на шум сотрудница «Почты России» сделала ему замечание, он одной рукой схватил ее за шею и прижал к стене, в другой руке у него был нож, которым он размахивал перед лицом женщины, и выражался в ее адрес нецензурной бранью. На крики из отделения почты вышла еще одна сотрудница и попросила отпустить свою коллегу. Злоумышленник отпустил работницу, которую держал, подошел к ее коллеге, сорвал с ее лица очки и швырнул их на землю. Стал замахиваться ножом на вторую жертву, кричал: «Я тебя сейчас порешу!», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Женщина уворачивалась, пытаясь избежать ударов, однако северян успел сильно ударить ее по ноге. Нарушитель убежал, только когда заметил неизвестного молодого человека, который подошел на помощь.

Спустя несколько дней мурманчанин украл очередную бутылку водки, а когда его попытался остановить сотрудник магазина, мужчина достал медицинский шприц с набранной в него кровью и стал угрожать им работнику. Затем скрылся с места преступления.

Суд признал северянина виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 161 УК РФ. В совокупности ему назначили 600 часов обязательных работ и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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