Троллейбус №3 от Росты до областной больницы: дата запуска, расписание, маршрут

Жители Росты смогут доехать до областной больницы без пересадок. Фото: gov-murman.ru

С 1 декабря в экспериментальном режиме в Мурманске начнет курсировать троллейбус с увеличенным автономным ходом. Он будет работать на маршруте № 3, а далее пойдет по маршруту автобуса № 10 до 35-го судоремонтного завода. Таким образом, жители Росты смогут доехать до областной больницы без пересадок.

- Транспорт, выполнив рейсы на маршруте №3, будет выполнять перевозку пассажиров на участке «улица М.Гаджиева — завод Севморпуть». Такие совмещенные маршруты будут выполняться по пути следования «улица Радищева — завод Севморпуть» (время отправления от «улицы Радищева» в 12.51, 14.37, 20.21, 22.01; от «улицы М. Гаджиева» в 13.26, 15.12, 20.53, 22.31; от «улицы Адмирала Лобова» 10.38, 13.30, 15.16, 19.26, 20.57, 22.35 и по пути следования «завод Севморпуть — улица Радищева» в 10.47, 13.44, 15.26, 19.34, 21.14, 22.47, - сообщили в АО "Электотранспорт".

Обслуживание троллейбуса №3 будет прежним, на конечную остановку «улица М.Гаджиева», как и сейчас не будут заезжать троллейбусы, следующие из депо, а также рейсы, направляющиеся с «завода Севморпуть» (в северном направлении все пассажиры будут довезены до «улицы М.Гаджиева»).

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