Ночью в Мурманске вспыхнул автомобиль

Причина пожара выясняется. Фото: vk.com/spasinfo51
Ночью 27 ноября в Мурманске на Кольском проспекте возле дома №11 случился пожар. Языки пламени объяли легковой автомобиль. На месте происшествия работали спасатели.
- В результате пожара выгорели салон и моторный отсек на общей площади 5 квадратных метров, от теплового воздействия поврежден припаркованный рядом автомобиль. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.
Причина пожара устанавливается.
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