Ночью в Мурманске вспыхнул автомобиль

Причина пожара выясняется. Фото: vk.com/spasinfo51

Ночью 27 ноября в Мурманске на Кольском проспекте возле дома №11 случился пожар. Языки пламени объяли легковой автомобиль. На месте происшествия работали спасатели.

- В результате пожара выгорели салон и моторный отсек на общей площади 5 квадратных метров, от теплового воздействия поврежден припаркованный рядом автомобиль. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Причина пожара устанавливается.

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