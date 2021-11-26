26-летнего жителя Мурманска приговорили к 5 годам колонии за сбыт наркотиков

Суд признал мурманчанина виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере".

- С августа 2020 года по март 2021-го северянин, действуя в составе организованной группы, незаконно приобретал наркотики в Ленинградской области, которые на автомобиле доставлял в Мурманскую область и сбывал через тайники с закладками. Его задержали на железнодорожном вокзале Мурманска. При личном досмотре изъяли 70 свертков с наркотическими средствами и психотропными веществами общей массой 224,8 грамма. Кроме этого приготовленные к сбыту вещества общей массой свыше 740,4 грамма затем обнаружили в тайнике в одном из подвалов жилого дома, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Суд признал мурманчанина виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

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