Модель-альбинос из Мурманска покорила всех на передаче "Давай поженимся"

Внешность Сандры отметила и Лариса Гузеева, назвав ее лицо и т.д. идеальными. Фото: Личный архив

На Первом канале вышел выпуск передачи "Давай поженимся" с участием модели-альбиноса из Мурманска Сандры Капшук. Она пришла в числе трех невест к жениху - 48-летнему врачу-эпидемиологу из Москвы Дмитрию. Он оказался ценителем настоящей красоты.

- Я люблю природную красоту и ее разнообразие, - отметил жених.

Сандра участвовала в передаче не просто так, а потому что хочет показать другим, что необычная внешность не повод для травли и комплексов. Саму северянку часто выделяют из толпы из-за высокого роста, светлой кожи и цвета волос. В школе нередко дразнили. Несмотря на это, она стала востребованной моделью и теперь помогает другим принять себя.

Внешность Сандры отметила и Лариса Гузеева, назвав ее лицо и т. д. идеальными.

В ближайшее время северянка обещала рассказать про закулисье передачи "Давай поженимся".

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