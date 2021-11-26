Налоговые инспекции Мурманской области проводят Дни открытых дверей

Специалисты налоговой службы помогут разобраться в начислениях. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В налоговых инспекциях Мурманской области 26 и 27 ноября проходят Дни открытых дверей для налогоплательщиков. У северян остается последняя неделя, чтобы успеть в срок уплатить транспортный налог, налог на имущество физических лиц, а также земельный налог за 2020 год. Сделать это необходимо не позднее 1 декабря.

Специалисты налоговой службы помогут разобраться в начислениях и предусмотренных законодательством льготах, а также расскажут о том, какие удобные способы оплаты налоговых платежей существуют. Налогоплательщики, до сих пор не получившие налоговые уведомления, смогут получить их дубликат.

Каждый посетитель также сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или восстановить логин и пароль для авторизации в сервисе.

Налоговые инспекции в Мурманске, Североморске, Коле, Оленегорске, Апатитах, Кандалакше, Мончегорске, Кировске, Полярных Зорях, Никеле и Ковдоре в рамках Дней открытых дверей будут работать с 9.00 до 18.00 26 ноября и с 9.00 до 15.00 27 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области восемь медработников умерли от коронавируса с начала пандемии. Их семьи получили страховые выплаты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru