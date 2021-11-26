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Политика26 ноября 2021 11:25

В Мурманск прилетела известная российская актриса

Елену Захарову впечатлила красота Кольского полуострова
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Актриса прилетела для участия в кинофестивале.

Актриса прилетела для участия в кинофестивале.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гостем Мурманской области стала известная актриса театра и кино Елена Захарова. Она прилетела в Мурманск для участия в кинофестивале "Северный характер", где выступит в качестве жюри.

- Несмотря на сильный мороз, от красоты вокруг становится тепло! Я попала в зимнюю сказку, - поделилась впечатлениями от Заполярья актриса в своем Instagram.

Елена также посетила Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь, который ей очень понравился, а в Мурманске отведала местные морские деликатесы.

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