В Мурманск прилетела известная российская актриса

Актриса прилетела для участия в кинофестивале. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гостем Мурманской области стала известная актриса театра и кино Елена Захарова. Она прилетела в Мурманск для участия в кинофестивале "Северный характер", где выступит в качестве жюри.

- Несмотря на сильный мороз, от красоты вокруг становится тепло! Я попала в зимнюю сказку, - поделилась впечатлениями от Заполярья актриса в своем Instagram.

Елена также посетила Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь, который ей очень понравился, а в Мурманске отведала местные морские деликатесы.

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