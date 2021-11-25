В Кировске умер надышавшийся газом семиклассник

Мальчик вместе с другом вдохнул газ от освежителя воздуха.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кировске следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели семиклассника. Об этом "КП"-Мурманск" рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.
По предварительной информации, трагедия случилась 24 ноября в одной из квартир на улице Олимпийской. Мальчик вместе с другом вдохнул газ из освежителя воздуха, и ему стало плохо, Его приятель вызвал скорую, но юный северянин умер до ее приезда.
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