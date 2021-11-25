В Мурманской области похолодает до -25

26 ноября потепления не ожидается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Зима в Мурманской области показывает характер, так как регион находится в поле пониженного атмосферного давления, в холодной воздушной массе. 26 ноября потепления не ожидается.

- В пятницу ожидается переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменный. Температура воздуха ночью -12 -17°, при прояснениях -20 -25°, днем -10 -15°, местами до -20°. Гололедица, - сообщает областной гидрометцентр.

Напомним: Мурманск уже украшают к Новому году.

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