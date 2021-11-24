В центре Мурманска установили новогодние фигуры оленей

Сейчас во всех округах города специалисты «Мурманских городских парков и скверов» устанавливают яркие конструкции и иллюминацию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как и в прошлом году, центральную площадь областного центра украсили сверкающие олени. Новогоднюю инсталляцию уже установили на Пяти Углах. К слову, там же завершился монтаж главной елки.

Сейчас во всех округах города специалисты «Мурманских городских парков и скверов» устанавливают яркие конструкции и иллюминацию. В декабре Мурманск украсят 224 праздничные конструкции, 2720 световых шаров и 4400 метров светодиодных гирлянд.

Напомним: в Мурманске над проспектом Ленина сделали новую иллюминацию. Чаек и корабли сменило северное сияние.

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