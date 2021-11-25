В Росляково грузовик сбил 74-летнюю женщину

Ранним утром 25 ноября в Мурманске произошло ДТП с пострадавшим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранним утром 25 ноября в Мурманске произошло ДТП с пострадавшим.

- По предварительной информации, в 7.20 в районе дома 8 на Североморское шоссе в Росляково водитель грузовика Renault сбил пешехода. 74-летнюю женщину доставили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

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