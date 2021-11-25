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Общество25 ноября 2021 6:25

Школьники в Мурманской области стали чаще болеть ОРВИ

От гриппа привились 25% северян
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Рост отмечен во всех возрастных группах кроме детей от нуля до двух лет.

Рост отмечен во всех возрастных группах кроме детей от нуля до двух лет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманской области снижается темп прироста заболевших коронавирусом, но при этом растет число человек с диагнозом ОРВИ.

Рост отмечен во всех возрастных группах кроме детей от нуля до двух лет. При этом если среди взрослых ОРВИ стали распространяться меньше, то вот среди школьников - быстрее.

- По результатам лабораторных исследований материалов от больных ОРВИ и гриппом отмечено продолжающееся увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов (грипп А (H3N2)). Наряду с этим в области циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы), - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Прививку от гриппа сделали 25% северян.

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