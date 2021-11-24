Темп заболеваемости коронавирусом в Мурманской области снизился на 7%

Юные северяне стали меньше болеть коронавирусом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Мурманской области могли заметить, что в последние дни число заболевших коронавирусом за сутки становится все меньше. Для сравнения 9 октября было 282 случая заражения, 24 ноября - 236. Темп заболеваемости COVID-19 в регионе за неделю снизился на 7%.

- Этому, безусловно, поспособствовали введение дополнительных нерабочих дней и более длительных осенних каникул у школьников. Немаловажную роль в замедлении эпидпроцесса сыграли проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, а также введение ограничений при посещении организаций и учреждений, — сообщил и.о. главы Роспотребнадзора Мурманской области Александр Сергеев.

Юные северяне стали меньше болеть коронавирусом.

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