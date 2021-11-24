В Мурманской области ожидаются морозы почти до -30 градусов

Ближе к выходным в отдельных районах температура воздуха ночью опустится до -20-27 градусов, а днем будет днем -12-20. Фото: Олег ФИЛОНОК

Вслед за снегопадами в Мурманскую область нагрянули сильные морозы. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в холодной воздушной массе.

- 25 ноября ожидается переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -13-18, при прояснениях -20-25, днем -10-15, местами до -20. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Ближе к выходным в отдельных районах температура воздуха ночью опустится до -20-27 градусов, а днем будет днем -12-20. Стоит утеплиться перед выходом на улицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru