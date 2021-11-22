В Мурманске за три дня выпало больше половины месячной нормы снега

За 21 ноября в городе выпало 13 миллиметров осадков. Фото: Евгения ГУСЕВА

На выходных в Мурманске разыгралась метель, которая создала массу хлопот пешеходам и автомобилистам. Последним пришлось изрядно потрудиться, чтобы утром 22 ноября убрать снег со своих машин.

Как сообщили в паблике "Погода в Мурманске", за воскресенье, 21 ноября, в городе выпало 13 миллиметров осадков. Это более, чем треть месячной нормы ноября (36 миллиметров). За троек суток Мурманск отметил 23 миллиметра осадков - это 64% месячной нормы.

- Высота снежного покрова на метеоплощадке в Мурманске на утро 22 ноября составляет 27 сантиметров. Самый глубокий снег лег в Туманном - 43 сантиметра, - отметили в группе.

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