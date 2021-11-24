Чаще всего коронавирусом в Мурманской области болеют северяне старше 65 лет

Как показал анализ ситуации, среди заболевших северян старше 65 лет только 3% привились от COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области на 7% снизился темп заболеваемости коронавирусом. Среди северян старше 65 этот показатель составляет 15,8%, однако именно в этой категории чаще всего регистрируют новые случаи заражения.

- Для изменения тенденции в сторону уменьшения заболеваемости среди старшей возрастной группы необходимо и дальше проводить работу по повышению охвата вакцинацией, - отметил и.о. главы Роспотребнадзора Мурманской области Александр Сергеев.

Как показал анализ ситуации, среди заболевших северян старше 65 лет только 3% привились от COVID-19.

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