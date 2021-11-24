За пять лет стоимость аренды однушки в Мурманске выросла в 4 раза

Если взглянуть на объявления в сети об аренде квартир, то сейчас в месяц могут запросить и 40 тысяч за двухкомнатную квартиру. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области растут цены на недвижимость. Если взглянуть на объявления в сети об аренде квартир, то сейчас в месяц могут запросить и 40 тысяч за двухкомнатную квартиру. При этом еще несколько лет назад цена была порядка 10-15 тысяч рублей.

Как отметили "КП"-Мурманск" в городском агентстве недвижимости, стоимость аренды однокомнатной квартиры в Мурманске составляет от 20 до 45 тысяч рублей в месяц, что в 2 - 4 раза превышает показатель 2017 года.

Подробнее о ценах на квартиры в регионе читайте в нашем материале.

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