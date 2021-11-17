«Бабушкин» ремонт давно не в тренде!

Один из факторов, которые, по мнению нашего эксперта, влияют на дороговизну аренды – это повышенные требования арендаторов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Думаете, только цены на продукты в магазинах могут заставить вас нервничать? А вы видели объявления о продаже и аренде квартир? Если не смотреть, в каком городе предлагают недвижимость, то кажется, что не в Мурманске, а где-нибудь в Санкт-Петербурге. «Комсомолка» разбиралась, почему квадратные метры стали золотыми на Крайнем Севере, откуда продолжается отток населения.

«Вторичка» по цене новостройки

Строительство нового дома в Мурманске, да и в любом другом муниципалитете региона, скажем прямо, редкость. Так, в областном центре последняя многоэтажная новостройка – дом на Кольском, 12 – сдана в 2018 году.

Но при этом цены на квартиры заставляют задуматься: а точно ли ты берешь «вторичку»? Давайте сравнивать.

Дома на проспекте Кольском № 154 и 156 в народе называют «Ромео и Джульетта». Не секрет, что сюда всегда любили въезжать люди с деньгами, ведь в квартирах по два санузла, у входа сидит вахтер, есть пассажирский и грузовой лифты. Сколько же надо отдать, чтобы здесь жить? Трехкомнатная квартира в доме № 154 (построен в 1995 году) в 80 кв. м стоит 7,5 миллиона рублей, пятикомнатная в 167 «квадратов» – 15 миллионов. Столько же стоит «трешка», но в 132 «квадрата» (подробнее о ценах в элитных домах Мурманска см. «Конкретно»).

- Моя двухкомнатная квартира в Первомайском округе в панельной девятиэтажке стоила почти 2,2 миллиона два года назад, когда я задумалась о ее продаже. Тогда ее отложили, а сейчас решили снова поднять эту тему, и что ты думаешь? Квартира стоит уже 4,2 миллиона! Неплохо, да? А все потому, что живем недалеко от моста через Кольский залив, рядом много торговых центров и, как оказалось, наша дальняя Первомайка, куда раньше даже доехать было трудно, вдруг стала востребованной. Риелтор мне сказала, что повлияла и реконструкция Ленинградки, и то, что Прибрежная дорога рядом, и до дач недалеко. 15 минут, и ты хоть в центре Мурманска, хоть в пригороде с шашлыком, - увлеченно говорит мне подруга.

Аренда жилья тоже «кусается». Как вы думаете, сколько стоит «однушка» с простым ремонтом, который в народе называют «бабушкин»? Если ваш ответ 10-15 тысяч, ты вы, скорее всего, судите по ценам года так 2012-го. Сейчас такая квартира уже может обойтись тысяч в 25, а если «двушка», то и во все 40. И речь не о центре Мурманска! Выросла стоимость аренды и там, где обычно она была низкой. Например, в спальном районе – дальняя Первомайка. Раньше «двушку» здесь снимали тысяч за 20, сейчас - меньше 30 надо хорошо поискать.

Жить хотим красиво

Откуда же такие цены?

- Эта тенденция связана с несколькими факторами. Во-первых, со Штокмановским месторождением и растущим с 2018 года притоком вахтовиков, которые сейчас нуждаются в расселении как на территории Мурманска, так и близлежащих к Белокаменке населенных пунктах. Они активно снимают жилье разного уровня - от бюджетных квартир до апартаментов высокого класса. Это связано с тем, что, помимо рядовых работников, приезжают и руководители различного уровня, которые также стремятся снять качественную квартиру, желательно со свежим ремонтом, укомплектованную всем необходимым для комфортного проживания на длительный срок. Поэтому с 2018 года количество арендаторов на рынке стало прибавляться, и база предложений постепенно стала сокращаться. Сложившаяся ситуация - резкое превышение спроса над предложением - и стала одним из катализаторов роста цен, - рассказал «КП»-Мурманск» директор агентства недвижимости «Инвест» Владимир Терехов. - Для сравнения: стоимость аренды однокомнатной квартиры в Мурманске составляет от 20 до 45 тысяч рублей в месяц, что в 2-4 раза превышает показатель 2017 года.

Еще один фактор, который, по мнению нашего эксперта, влияет на дороговизну аренды – это повышенные требования арендаторов. Они все реже хотят жить в неуютной квартире с плохим ремонтом и готовы платить больше за уют и красоту. Многие северяне поняли это и стали активно вкладываться в преображение недвижимости.

КОНКРЕТНО

Почем «квадраты» золотые?

Для полноты картины взглянем на стоимость квартир в домах, которые в Мурманске считают элитными и престижными для жизни. Для актуальности взяли объявления, которые сейчас можно найти на специализированных сайтах.

Дом № 156 на пр. Кольском (2005 год постройки) – 5 комнат, 246 кв. м, 13 миллионов рублей.

Улица Огни Мурманска считалась заполярной Рублевкой. Таунхаус в 339 кв. м здесь стоит 12,5 миллиона рублей, дом в 341 - 438 кв. м с 32 - 64 сотками – в районе 40 миллионов рублей.

Дом № 32, корпус 1, на ул. Капитана Буркова – 6 комнат, 149 кв. м, 30 миллионов рублей.

Дом № 27 на ул. Папанина (2013 год постройки) – объявлений о продаже квартир нет. Как сообщили риелторы, рыночная стоимость «двушки» в этом доме начинается от 4 миллионов рублей.

Дом № 32 на ул. Достоевского (2016 год постройки, для сотрудников пограничной службы) – такая же ситуация, как и с Папанина, 27. Рыночная стоимость «двушки» – от 3,5 миллиона рублей.

«Капитанский» дом № 72 на пр. Ленина (1938 год постройки) - 3 комнаты, 84 кв. м, 10 миллионов рублей.

Дом № 12 на пр. Кольском (2018 год постройки) – 3 комнаты, 70 кв. м, 7 миллионов рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

На какие квартиры в Мурманске легче найти арендатора

Как рассказал «КП» Владимир Терехов, центр Мурманска остается востребованным, как и спальные районы в Октябрьском округе, в Первомайском районе популярностью пользуются дома от улицы Морской до улицы Копытова, в Ленинском - в районе 35-го завода, в Росте.

Приоритет отдается домам, удобно расположенным с точки зрения логистики, т. к. для вахтовиков важен минимальный по времени маршрут до места работы. Преимущественно востребованы здания в 5 и 9 этажей, квартиры не на первых этажах, из одной или двух комнат, реже трехкомнатные, с полным оснащением - техникой, посудой, постельным бельем и т. д. Состояние квартиры - косметический ремонт, при этом его уровень существенно влияет на цену сдачи.

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