В Мурманске на улице Сафонова запретят стоянку грузовых авто

Автовладельцев просят учесть эту информацию, быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска предупреждает водителей об изменении организации дорожного движения на улице Сафонова.

- Для повышения безопасности дорожного движения на участке дороги вдоль домов № 19 и №21 с 24 декабря 2021 года будет запрещена стоянка грузовых транспортных средств, - сообщили в мэрии.

Автовладельцев просят учесть эту информацию, быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.

Напомним: в Мурманске на улицах Володарского и Челюскинцев изменятся дорожные знаки. С января 2022 года будет разрешена парковка автомобилей вдоль некоторых домов.

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