В Мурманске на улицах Володарского и Челюскинцев поменяют дорожные знаки

Так, на улицах Челюскинцев и Володарского можно будет парковаться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска сообщил об изменении организации дорожного движения на улицах в центре города.

Так, на улицах Челюскинцев и Володарского можно будет парковаться.

- В целях повышения безопасности дорожного движения с 14 января 2022 года на участках проезжей части вдоль домов № 1, 2б на улице Володарского, дома № 12/2 на улице Челюскинцев дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» будут заменены на дорожные знаки 3.29 (3.30) «Стоянка запрещена по нечетным (четным) числам месяца», - сообщили в мэрии.

Водителей просят учесть новые правила, быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.

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