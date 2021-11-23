Прогноз погоды в Мурманске и области на 24 ноября 2021 года: до -22 градусов, временами снег

Погода обещает быть морозной. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления и в холодной воздушной массе. В Мурманской области сохраняются морозы, особенно сильные будут ночью.

- 24 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, в отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -10 - 15, при прояснениях -17 - 22, днем -6 - 11 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске за три дня выпало больше половины месячной нормы снега. Высота снежного покрова составляет 27 сантиметров.

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