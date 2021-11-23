Гендиректор "Электротранспорта": "Я против введения QR-кодов в общественном транспорте Мурманска"

Сергей Коробков отметил, что нужно искать другие меры, чтобы обезопасить население. Фото: Олег ФИЛОНОК

C недавних пор система QR-кодов действует в Мурманской области практически повсеместно. Предъявлять QR-код или его альтернативу нужно и в торговых центрах, и в культурных учреждениях, и в заведениях общепита, и в салонах красоты.

До общественного транспорта такая антиковидная система еще не добралась. Как отметил гендиректор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков, если это произойдет, то ничего хорошего ждать не стоит.

- Если введут QR-коды в общественном транспорте, лично я категорически буду против, потому что тогда транспорт просто не сможет нормально работать. Сделать двух кондукторов теоретически даже невозможно. Один кондуктор будет выходить на улицу - это болезни новые, люди будут толпиться - это новые заражения, их не выстроить на наших остановках, - поделился своим мнением Сергей Коробков в эфире «Большого радио».

Он подчеркнул, что нужно искать другие меры, чтобы обезопасить население.

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