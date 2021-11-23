За сутки в Мурманской области 235 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 16 858 пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 23 ноября 2021 года, за последние сутки 235 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 84 956 человек, количество летальных исходов - 2504 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+114, всего 40502), Кандалакшский район (+25, всего 6333) и Североморск (+13, всего 7401).

Выздоровели 65 594 северянина, на лечении остаются 16 858 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru