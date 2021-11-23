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Здоровье23 ноября 2021 11:20

За сутки в Мурманской области 235 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 23 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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На лечении остаются 16 858 пациентов.

На лечении остаются 16 858 пациентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 23 ноября 2021 года, за последние сутки 235 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 84 956 человек, количество летальных исходов - 2504 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+114, всего 40502), Кандалакшский район (+25, всего 6333) и Североморск (+13, всего 7401).

Выздоровели 65 594 северянина, на лечении остаются 16 858 пациентов.

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