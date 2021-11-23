18-летний житель поселка Белое море поджег гараж отчима из-за обиды

По заключению экспертов, причиной возгорания стал умышленный поджог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дежурную часть полиции обратился житель поселка Белое море, что находится в Кандалакшском районе. Мужчина рассказал, что его гараж сгорел. Ущерб, причиненный огнем, владелец постройки оценил почти в 60 тысяч рублей. По заключению экспертов, причиной возгорания стал умышленный поджог.

- Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, провели обход близлежащих улиц. В итоге сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 18-летний пасынок мужчины, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Юноша сознался в поджоге и объяснил, что совершил его из-за обиды на отчима, с которым поссорился. Теперь молодой человек раскаивается.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Северянину грозит наказание до двух лет лишения свободы.

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