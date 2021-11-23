Прокуратура проверила ковдорскую "Игру в кальмара"

Прокуратура нашла нарушения в работе детского центра "Зазеркалье" в Ковдоре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале ноября стало известно, что в Ковдоре проводят стилизованный под популярный корейский сериал "Игра в кальмара" праздник для детей.

Эта идея понравилась не всем, также на мероприятие обратила внимание прокуратура Мурманской области и нашла нарушения.

- В указанном сериале, сюжет которого построен на соревнованиях за приз, демонстрируются сцены насилия и смерти. Возрастное ограничение для просмотра сериала 18+. Таким образом, использование сюжета «Игры в кальмара», как и демонстрация сцен из него, может причинить вред психическому, духовному и нравственному развитию детей, что является нарушением требований федерального законодательства, - сообщает надзорное ведомство.

Организаторам объявили предостережение, после которого из анонса мероприятия убрали название сериала. При этом сам праздник никаких жестоких игр не содержал.

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