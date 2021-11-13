В Ковдоре для детей пройдет праздник в стиле "Игры в кальмара"

Детский праздник в стиле "Игры в кальмара" не всем родителям показался хорошей идеей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Ковдора спорят, насколько хорошей была задумка местного детского досугового центра "Зазеркалье" провести для юных северян "Игру в кальмара".

- В программе вас ждут интересные и развивающие смекалку, находчивость и ловкость игры. Здоровый дух соперничества и борьба за главный приз не позволят детям растерять интерес к игре и утратить победный настрой! - обещают организаторы.

Памятуя о том, что в корейском сериале проигравшие умирали, некоторые родителя посчитали, что аналогия с ним не уместна. Некоторые даже пригрозили "Зазеркалью" прокурорской проверкой. Хотя большинство все же восприняло идею такого мероприятия спокойно.

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