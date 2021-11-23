В Мурманской области собираются открыть военно-патриотический лагерь

Предусмотрено увеличение расходов на развитие добровольчества, молодежных и гражданских инициатив, мероприятия патриотического направления. Фото: Алексей ФОКИН

На последнем заседании депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении проект закона об областном бюджете.

Так, в следующем году предусмотрено увеличение расходов на развитие добровольчества, молодежных и гражданских инициатив, мероприятия патриотического направления. В частности, в регионе планируется открыть военно-патриотический лагерь.

- 178 миллионов рублей будет направлено на создание, открытие, брендирование и укрепление материально-технической базы регионального центра (лагеря) военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», - сообщили в облдуме.

Также более 21 миллиона рублей планируется выделить на работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

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