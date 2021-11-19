Для мурманских школьников Мурманской области пришли 9 новых автобусов

19 ноября в Мурманске на площади у центра дополнительного образования «Лапландия» состоялась передача новых автобусов. Фото: Скриншот видео

19 ноября в Мурманске на площади у центра дополнительного образования «Лапландия» состоялась передача новых автобусов.

Всего регион получил 9 машин: две «ГАЗели» и 7 автобусов. Один из них от Ульяновского автозавода – полноприводный, обогреваемый, с удобными мягкими сиденьями и встроенной системой видеонаблюдения.

Транспорт направят в Ковдор, ЗАТО Александровск, Видяево, Кольский и Терский районы, где есть потребность перевозить в учебные заведения школьников из отдаленных поселков. Такая техника будет особенно актуальна в наступающий зимний сезон снегопадов и гололеда. Первыми кадрами транспорта поделился в Instagram губернатор Мурманской области.

- Вместимость автобусов от 12 до 29 мест,- сообщил Андрей Чибис.

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