Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант"

Валентина Гунина родилась и тренировалась в Мурманске.

На шоу "Вечерний Ургант" пригласили женскую сборную России по шахматам. Александра Костенюк, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина прекрасно выступили на чемпионате Европы, вырвав победу у сборной Польши.

Напомним: Валентина Гунина родилась и тренировалась в Мурманске. На ее счету немало достижений, в том числе она трижды становилась чемпионкой Европы (стала первой в мире с таким количеством побед), четыре раза - чемпионкой России.

Запись выпуска с северянкой пройдет 25.11. Зрителей в студию приглашают бесплатно, но при наличии ПЦР-теста или QR-кода.

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