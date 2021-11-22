Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре и снегопадах

Северян просят быть внимательными и осторожными. Фото: Евгения ГУСЕВА

Спасатели предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении метеоусловий.

- По данным мурманского гидрометцентра, ночью и утром 23 ноября на севере региона и в Мурманске ожидается сильный западный, северо-западный ветер, метель. Ночью и утром 23 ноября - сильный снег. Непогода сохранится до 07.00-10.00 23 ноября. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Рекомендуется без необходимости не совершать поездок на личном авто, а при выезде соблюдать ПДД, учитывать погодные условия. Северян просят переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и иметь на одежде светоотражающие элементы.

Также не стоит находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов, обращать внимание на возможность падения снега и наледи с крыш.

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