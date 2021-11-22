В Мурманской области принудительно спустят лавину

Информацию можно уточнить в Единой дежурно-диспетчерской службе города Кировска. Фото: Олег ФИЛОНОК

23 ноября с 13.00 до завершения будут проводить подготовку и работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатки в лавинных очагах над автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр на участке между бывшим гаражом «Юбилейный» и поворотом на санаторий «Тирвас».

Информацию можно уточнить в Единой дежурно-диспетчерской службе города Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89.

При угрозе схода лавины или в случае ЧП надо обратиться в Поисково-спасательное подразделение (город Кировск) Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России - 8 (815-31) 5-88-95. Оба телефона работают круглосуточно.

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