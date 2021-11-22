Знакомый обокрал жителя Мурманска на 70 тысяч рублей в сауне

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Мурманска обратился местный житель и сообщил, что с его банковской карты похитили 70 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, на остановке к нему подошел неизвестный и попросил прикурить. Северянин согласился, и они с новым знакомым, ожидая транспорт, разговорились. Собеседник предложил продолжить знакомство, после чего мужчины отправились в сауну. Когда же потерпевший под действием алкоголя потерял бдительность, преступник воспользовался его мобильным телефоном. С помощью гаджета он сменил пин-код банковской карты и перевел 70 тысяч рублей на свой счет.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник потом снял украденные деньги через банкомат и распорядился ими. 23-летнего ранее судимого мужчину уже задержали. В преступлении он сознался.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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