Жителя Мурманска с надетой до носа маской сняли с самолета

Мурманчанин своей вины не признает. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Мурманска купил билеты на самолет «Аэрофлота», планируя 31 мая улететь из Сочи домой. Но до пункта назначения так и не добрался.

Со слов северянина, при посадке бортпроводница попросила его надеть маску, после чего он натянул ее только до носа. Когда девушка еще раз попросила надеть маску правильно, мужчина спросил: «Вы что, не выспались?».

Сотрудники полиции вывели мурманчанина из самолета для дачи объяснений. Рейс задержали почти на 1,5 часа.

- Истец просил признать действия «Аэрофлота» незаконными и взыскать в свою пользу убытки - 9 022 рубля, а также компенсацию морального вреда - 100 000 рублей, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Мурманска.

Представитель авиакомпании с требованиями не согласился. Старший бортпроводник рассказала, что она попросила пассажира надеть маску, однако он этого не сделал, оттолкнул ее и прошел в салон, при этом кричал и оскорблял. После предупреждения о необходимости дождаться полицию мужчина самовольно покинул борт воздушного судна.

Сам мурманчанин своей вины не признает. Считает, что выполнил требования проводницы и не допускал оскорблений и применения физической силы.

- Гражданин нарушил правила воздушных перевозок пассажиров и багажа, не выполнил законное распоряжение старшего бортпроводника надеть защитную маску. Суд, исследовав материалы дела и обозрев представленные видеозаписи, отказал в удовлетворении иска в полном объеме, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Мурманска.

Решение вступило в законную силу.

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