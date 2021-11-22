В Мурманске появились две новые площадки для дрессировки собак

Территории ограждены заборами с тамбурами, чтобы животные не смогли выбежать сами. Фото: правительство МО
В Мурманске создали две кинологические площадки на улицах Радищева и Крупской.
Для занятий и активных игр с хвостатыми подготовили кольца, горку и другие современные снаряды. Кроме того смонтированы дог-боксы с пакетами для уборки за питомцами и урны.
Местным жителям не придется обходить площадки окольными путями. Территории ограждены заборами с тамбурами, чтобы животные не смогли выбежать сами.
- Площадки уже протестировали местные жители и профессиональная группа мурманского областного кинологического дрессировочно-племенного центра Вестлиц, - сообщает министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.
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