В Мурманске появились две новые площадки для дрессировки собак

Территории ограждены заборами с тамбурами, чтобы животные не смогли выбежать сами. Фото: правительство МО

В Мурманске создали две кинологические площадки на улицах Радищева и Крупской.

Для занятий и активных игр с хвостатыми подготовили кольца, горку и другие современные снаряды. Кроме того смонтированы дог-боксы с пакетами для уборки за питомцами и урны.

Местным жителям не придется обходить площадки окольными путями. Территории ограждены заборами с тамбурами, чтобы животные не смогли выбежать сами.

- Площадки уже протестировали местные жители и профессиональная группа мурманского областного кинологического дрессировочно-племенного центра Вестлиц, - сообщает министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

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