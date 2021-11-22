В Мурманской области в 2022 году сделают подсветку для 25 зданий

До конца текущего года будут подсвечены еще 8 зданий в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова сообщила, что на 2022 год запланировано создать архитектурно-художественную подсветку для 25 зданий.

- До конца текущего года будут подсвечены 8 зданий в Мурманске. Дополнительно будут выполнены работы по созданию архитектурно-художественной подсветки еще 2 объектов. Центр городского развития подготовил эскиз и помог организовать подсветку для взрослой поликлиники № 1 в областном центре, - сообщает министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Напомним: первые здания с подсветкой в Мурманске – капитанские дома на улице Капитана Егорова, здание тралового флота и дома у Ледового дворца спорта.

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