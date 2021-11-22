Жителей Териберки предупреждают о мощной метели

В регионе бушует непогода. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Териберки, Туманного и Ура-Губы предупреждают о значительном ухудшении погоды 22 ноября. В населенных пунктах разыгралась метель.

- На северо-востоке и в центральной части Баренцева моря ветер северо-восточный 15-17 метров в секунду. На побережье Мурмана - ветер северный в порывах 18-23 метра в секунду, - отметили в мурманском гидрометцентре.

В регионе ожидаются снегопады, температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, при прояснениях до -18.

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