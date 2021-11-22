В Правительстве РФ выделили более 1 миллиарда рублей на соцдоплаты пенсионерам Мурманской области

Распоряжение о выделении финансирования подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 1,1 миллиарда рублей направят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам, в том числе из Мурманской области. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

- Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов – Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, - сообщили на сайте кабинета министров.

Социальные доплаты положены неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.

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