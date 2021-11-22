Из детского сада в Мурманске во время утренней прогулки ушли двое малышей

Детей нашла жительница близлежащих домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Ленинского округа Мурманска провела проверку по факту ухода двух малолетних воспитанников с территории детского сада.

Установлено, что 17 сентября во время утренней прогулки двое малышей ушли за территорию дошкольного учреждения. Детей нашла жительница близлежащих домов, которая сообщила воспитателю об уходе ребят и помогла вернуть их обратно.

- Инцидент произошел из-за отсутствия надлежащего присмотра со стороны воспитателя, отсутствия контроля со стороны заведующей учреждения, а также нарушения целостности ограждения дошкольного учреждения, - сообщили в прокуратуре региона.

Для устранения выявленных нарушений прокурор внес представление в комитет по образованию Мурманска, которое рассмотрено и удовлетворено. Целостность ограждения восстановлена, заведующая дошкольного учреждения и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении заведующей детского сада также возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.

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