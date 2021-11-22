В Мурманской области удвоят выплаты по программе "Земский доктор"

В Мурманскую область планируют привлечь 90 медработников. Фото: Ксения Высотина

С 2022 года будет увеличен размер единовременной выплаты для врачей, приезжающих работать в Мурманскую область по программе "Земский доктор". Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Удвоим выплаты, врачи будут получать миллион рублей - ранее 500 тысяч, а средний персонал - 500 тысяч рублей вместо 300. Рассчитываем что это станет дополнительным стимулом для привлечения и сохранения в регионе необходимых специалистов, - ответил Андрей Чибис.

Из расчета анализа нехватки персонала в медучреждения предусмотрены 90 квот медикам, которые 5 лет отработают в области, при необходимости, их количество увеличат.

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