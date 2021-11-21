Жителей Кировска предупреждают о ветре до 28 м/с

Жителей Кировска предупреждают о сильном ветре. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Выходные в Мурманской области выдали снежными и с сильным ветром. Для жителей Кировска непогода закончится только в понедельник.

- По данным Мурманского УГМС, 21 ноября в районе Кировска ожидается усиление ветра, в порывах до 25-28 м/с, снег, метель. Сохранится до 11 часов 22 ноября, - сообщают в МЧС по Мурманской области.

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