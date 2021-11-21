В Мончегорске нашли заваленную до потолка мусором квартиру

Злополучная квартира находится на улице Кондрикова. Фото: vk.com/podslushanomoncha

Жители Мончегорска пытаются обратить внимание администрации города на неблагополучную квартиру в доме № 26 на улице Кондрикова. Она так завалена мусором, что горы хлама выросли до потолка и зайти внутрь очень сложно.

- Я прошу просто разобраться с этой свалкой мусора, из-за которой по всему дому бегают тараканы и летают зимой мухи! Все организации лишь отписываются, что это не их проблемы. Женщина, там проживающая, совершенно неадекватна. Она набрасывается с угрозами на детей и взрослых! Будем ждать, когда в нашем доме появятся опарыши? У меня лично трое маленьких детей, я не хочу, чтобы они жили по соседству с тараканами и подобными барышнями! - пишет в группе "Подслушано Мончегорск" анонимный автор.

Квартира завалена мусором до потолка. Фото: vk.com/podslushanomoncha

В комментариях к записи возмущаются многие жильцы дома. Они вспоминают, что хозяйка в свое время устроила пожар.

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