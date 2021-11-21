На озере рядом с Умбой сфотографировали снежные баранки

Снежные круги образовали собой крест. Фото: Николай Скалин

"Кадр на миллион", - так знакомые жителя Умбы Николая Скалина комментируют его фотографию, и с ними сложно не согласиться. Северянин поймал в кадр "снежные баранки".

- В тот день я приехал за водой на родник, у нас его называют "у Лесхоза", обратил внимание на эти, так называемые, "баранки", это было так необычно, съездил домой за фотоаппаратом и сделал несколько снимков. Как оказалось - вовремя. На следующий день с утра приехал еще раз, но все уже было не так эффектно, - рассказал Николай "КП"-Мурманск".

Как снежные круги на льду образовались, пока ответа нет. Может, это творчество ветра. Интересно, что узор сложился в виде креста четкими прямыми линиями.

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