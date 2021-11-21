Поезд Санкт-Петербург – Мурманск задержали на час

Состав из северной столицы задержали на час. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд №22 Санкт-Петербург – Мурманск 21 ноября выбился из расписания и на час был задержан на перегоне Поньгома – Кузема.

- Это произошло по техническим причинам. Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для скорейшего ввода поезда в график. Приносим вам свои извинения за временные неудобства. Следите за объявлениями по громкоговорящей связи на станциях и в поездах, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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